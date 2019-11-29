В МВД рассказали подробности ДТП в Татарстане

В пресс-службе МВД по Татарстану рассказали о деталях ДТП, которое произошло на выезде из города Нижнекамска.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, водитель легкового автомобиля, столкнувшегося с микроавтобусом, находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В нарушение пунктов 2.1.1., 2.7, 9.10, 10.1 ПДД, будучи лишенным права управления транспортным средством и находясь в состоянии алкогольного опьянения, он... совершил касательное столкновение с попутно движущимся микроавтобусом», — сказала собеседница.

Уточняется, что микроавтобус в момент столкновения перевозил рабочих.

Ранее сообщалось, что в Татарстане десять человек получили травмы в результате аварии.

Позднее портал «Реальное время» сообщил, что прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил провести проверку по факту данного ДТП.