В Татарстане 10 человек пострадали в результате ДТП

В Татарстане 10 человек получили травмы в результате аварии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии Нижнекамска.

«В больницу доставлены 10 человек, пострадавших в ДТП. Один пострадавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Состояние остальных относительно удовлетворительное», — сказала собеседница.

По предварительным данным, авария произошла с участием вахтового автобуса, который ехал из промзоны в город.

Других подробностей агентство не приводит.

Ранее «Реальное время» сообщало, что прокуратура Татарстана по поручению главы ведомства Илдуса Нафикова начала проверку по факту ДТП с микроавтобусом на трассе Заинск — Набережные Челны.