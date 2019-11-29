В Татарстане 10 человек пострадали в результате ДТП

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В Татарстане 10 человек получили травмы в результате аварии.
В Татарстане 10 человек пострадали в результате ДТП
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии Нижнекамска.

«В больницу доставлены 10 человек, пострадавших в ДТП. Один пострадавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Состояние остальных относительно удовлетворительное», — сказала собеседница.

По предварительным данным, авария произошла с участием вахтового автобуса, который ехал из промзоны в город. 

Других подробностей агентство не приводит.

Ранее «Реальное время» сообщало, что прокуратура Татарстана по поручению главы ведомства Илдуса Нафикова начала проверку по факту ДТП с микроавтобусом на трассе Заинск — Набережные Челны.

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