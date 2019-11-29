Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Во время дискуссии Животовский некорректно прокомментировал вопрос евреев и антисемитизма на Украине. В ответ на это ведущий потребовал вести себя в эфире аккуратней.
«Выйдите, пожалуйста. Это недопустимо, этого в эфире никогда не будет», — сказал Куликов.
В октябре председателя правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана выгнали из студии канала «Россия 1» во время эфира программы «60 минут» за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.