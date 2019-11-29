Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.

Во время дискуссии Животовский некорректно прокомментировал вопрос евреев и антисемитизма на Украине. В ответ на это ведущий потребовал вести себя в эфире аккуратней.

«Выйдите, пожалуйста. Это недопустимо, этого в эфире никогда не будет», — сказал Куликов.

В октябре председателя правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана выгнали из студии канала «Россия 1» во время эфира программы «60 минут» за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.