В Барселоне подписали соглашение о создании офиса Visit Petersburg в Испании

В Барселоне подписали соглашение, предусматривающее создание офиса Visit Petersburg в Испании, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

В представительстве можно будет узнать о всех видах путешествий в российский город, а также о правилах оформления электронной визы.

Как отметила исполняющая обязанности председателя комитета Нана Гвичия, число испанских туристов в Петербурге растёт с каждым годом.

«Мы очень надеемся, что введение электронных виз, а также предстоящие крупные спортивные события привлекут гостей из Испании в наш город», — добавила она.

Это будет 11-й офис Санкт-Петербурга в мире. Представительства уже работают в Тайбэе, Гонконге, Париже, Лейпциге, Римини, Мумбае, Нью-Дели, Дубае, Тегеране и Токио.

Ранее, как сообщал Newinform, в АТОР рассказали об осеннем спросе на туры в Турцию.