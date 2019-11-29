В Барселоне подписали соглашение о создании офиса Visit Petersburg в Испании
- © wikipedia.org
В представительстве можно будет узнать о всех видах путешествий в российский город, а также о правилах оформления электронной визы.
Как отметила исполняющая обязанности председателя комитета Нана Гвичия, число испанских туристов в Петербурге растёт с каждым годом.
«Мы очень надеемся, что введение электронных виз, а также предстоящие крупные спортивные события привлекут гостей из Испании в наш город», — добавила она.
Это будет 11-й офис Санкт-Петербурга в мире. Представительства уже работают в Тайбэе, Гонконге, Париже, Лейпциге, Римини, Мумбае, Нью-Дели, Дубае, Тегеране и Токио.
Ранее, как сообщал Newinform, в АТОР рассказали об осеннем спросе на туры в Турцию.