Представительство Visit Petersburg откроется в Испании

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Туристское представительство Visit Petersburg откроется в Испании, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ.
Представительство Visit Petersburg откроется в Испании
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Это будет 11-й офис Санкт-Петербурга в мире. Представительства уже работают в Тайбэе, Гонконге, Париже, Лейпциге, Римини, Мумбае, Нью-Дели, Дубае, Тегеране и Токио.

Режим электронных виз начал действовать в Петербурге и Ленинградской области с 1 октября. Испания входит в число стран, которым доступно оформление такой визы.

Соглашение об открытии нового представительства подпишут на пресс-конференции в Петербурге 29 ноября.

Ранее, как сообщал Newinform, в АТОР рассказали об осеннем спросе на туры в Турцию.

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