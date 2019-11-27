Представительство Visit Petersburg откроется в Испании
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Это будет 11-й офис Санкт-Петербурга в мире. Представительства уже работают в Тайбэе, Гонконге, Париже, Лейпциге, Римини, Мумбае, Нью-Дели, Дубае, Тегеране и Токио.
Режим электронных виз начал действовать в Петербурге и Ленинградской области с 1 октября. Испания входит в число стран, которым доступно оформление такой визы.
Соглашение об открытии нового представительства подпишут на пресс-конференции в Петербурге 29 ноября.
Ранее, как сообщал Newinform, в АТОР рассказали об осеннем спросе на туры в Турцию.