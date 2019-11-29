Министра здравоохранения Ростовской области отправили под домашний арест

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест подозреваемую в превышении полномочий министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую.
Министра здравоохранения Ростовской области отправили под домашний арест
  • © Александр Блотницкий
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил ходатайство следователя оставить без удовлетворения, избрать в отношении Быковской меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и 30 суток, то есть до 27 января 2020 года», — сказал судья.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе перед судом должен предстать бывший мэр городского поселения Берёзово Валерий Краснов, обвиняемый в превышении должностных полномочий с причинением крупного ущерба.

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