Министра здравоохранения Ростовской области отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест подозреваемую в превышении полномочий министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил ходатайство следователя оставить без удовлетворения, избрать в отношении Быковской меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и 30 суток, то есть до 27 января 2020 года», — сказал судья.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе перед судом должен предстать бывший мэр городского поселения Берёзово Валерий Краснов, обвиняемый в превышении должностных полномочий с причинением крупного ущерба.