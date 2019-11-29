В России распорядились создать общенациональный энциклопедический портал
- Встреча с академиком РАН Юрием Осиповым (в центре) и ответственным редактором «Большой российской энциклопедии» Сергеем Кравцом
- kremlin.ru
Соответствующий документ был опубликован на сайте правовой информации.
«Создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал. Учредить автономную некоммерческую организацию «Национальный научно-образовательный центр «Большая российская энциклопедия», — говорится в распоряжении.
Ранее президент России Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле заявил, что лучше заменить «Википедию» Большой российской новой энциклопедией в электронном виде.