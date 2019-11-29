В России распорядились создать общенациональный энциклопедический портал

Правительство России распорядилось создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал.

Соответствующий документ был опубликован на сайте правовой информации.

«Создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал. Учредить автономную некоммерческую организацию «Национальный научно-образовательный центр «Большая российская энциклопедия», — говорится в распоряжении.

Ранее президент России Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле заявил, что лучше заменить «Википедию» Большой российской новой энциклопедией в электронном виде.