В Крыму рассказали о системах видеонаблюдения в образовательных учреждениях

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал об обеспечении образовательных учреждений системами видеонаблюдения.
В Крыму рассказали о системах видеонаблюдения в образовательных учреждениях
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пост Аксёнова в Facebook.

«В республике функционируют 1053 образовательных организации государственных и муниципальных форм собственности. На сегодняшний день системами видеонаблюдения оснащены 549 образовательных учреждений, или 53% от общего количества», — указал он

По словам Аксёнова, на эти мероприятия за два года направлено 280 млн рублей.

Вместе с тем глава Крыма отметил, что системами пожаротушения и оповещения оборудованы 734 учреждения (71%). На это потрачено свыше 1,3 млрд рублей за два года.

«Кроме того, разработана проектно-сметная документация на монтаж в 2020 году систем пожарной сигнализации в 137 образовательных учреждениях, систем видеонаблюдения — в 226 учреждениях. Работу в данном направлении планируется завершить к 2022 году», — добавил глава республики.

14 ноября ФАН сообщало, что депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по образованию и науке Борис Чернышов предложил провести большие парламентские слушания по вопросам обеспечения безопасности в российских учебных заведениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить