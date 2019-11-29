В Крыму рассказали о системах видеонаблюдения в образовательных учреждениях

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал об обеспечении образовательных учреждений системами видеонаблюдения.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пост Аксёнова в Facebook.

«В республике функционируют 1053 образовательных организации государственных и муниципальных форм собственности. На сегодняшний день системами видеонаблюдения оснащены 549 образовательных учреждений, или 53% от общего количества», — указал он.

По словам Аксёнова, на эти мероприятия за два года направлено 280 млн рублей.

Вместе с тем глава Крыма отметил, что системами пожаротушения и оповещения оборудованы 734 учреждения (71%). На это потрачено свыше 1,3 млрд рублей за два года.

«Кроме того, разработана проектно-сметная документация на монтаж в 2020 году систем пожарной сигнализации в 137 образовательных учреждениях, систем видеонаблюдения — в 226 учреждениях. Работу в данном направлении планируется завершить к 2022 году», — добавил глава республики.

14 ноября ФАН сообщало, что депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по образованию и науке Борис Чернышов предложил провести большие парламентские слушания по вопросам обеспечения безопасности в российских учебных заведениях.