В Челябинской области возбудили дело из-за незаконного использования средств бюджета

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В Челябинской области возбудили уголовное дело против чиновников администрации Верхнеуральского района по факту незаконного использования средств областного бюджета, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление СК России.
В Челябинской области возбудили дело из-за незаконного использования средств бюджета
  • РИА Новости

Уточняется, что в 2014—2016 годах администрация Верхнеуральска купила для детей-сирот непригодное жильё. В доме, например, не было фундамента, централизованного отопления и водоснабжения.

В 2018 году по иску прокурора администрацию обязали приобрести другое жильё, уже за муниципальный счёт, из-за неэффективного расходования ранее предоставленных средств федерального и областного бюджетов.

«Квартиры надлежащего качества приобрели, но за счёт субвенций областного бюджета», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее VostokMedia.com передавало, что в Хабаровске возбудили дело после проверки сообщений об отказе сиротам в жилье.

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