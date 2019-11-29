В Челябинской области возбудили дело из-за незаконного использования средств бюджета
- РИА Новости
Уточняется, что в 2014—2016 годах администрация Верхнеуральска купила для детей-сирот непригодное жильё. В доме, например, не было фундамента, централизованного отопления и водоснабжения.
В 2018 году по иску прокурора администрацию обязали приобрести другое жильё, уже за муниципальный счёт, из-за неэффективного расходования ранее предоставленных средств федерального и областного бюджетов.
«Квартиры надлежащего качества приобрели, но за счёт субвенций областного бюджета», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее VostokMedia.com передавало, что в Хабаровске возбудили дело после проверки сообщений об отказе сиротам в жилье.