В Тверской области проводят проверку по факту гибели мужчины на водохранилище

В Тверской области проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины на Яузском водохранилище, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Инцидент произошёл в Зубцовском районе.

По предварительной информации, 26 ноября 47-летний мужчина ловил рыбу. Он провалился под лёд, возвращаясь с рыбалки в вечернее время. Тело обнаружили через двое суток.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Newinform сообщал, что в Свердловской области студент спас школьника, провалившегося под лёд.