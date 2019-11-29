В Тверской области проводят проверку по факту гибели мужчины на водохранилище

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В Тверской области проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины на Яузском водохранилище, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
В Тверской области проводят проверку по факту гибели мужчины на водохранилище
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в Зубцовском районе.

По предварительной информации, 26 ноября 47-летний мужчина ловил рыбу. Он провалился под лёд, возвращаясь с рыбалки в вечернее время. Тело обнаружили через двое суток.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Newinform сообщал, что в Свердловской области студент спас школьника, провалившегося под лёд.

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