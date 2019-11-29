Маршрут поезда Санкт Петербург — Калининград могут продлить до Берлина

Власти Калининградской области обсудили с латвийскими чиновниками продление маршрута поезда Санкт-Петербург — Калининград до Берлина.

Об этом сообщили в калининградской администрации.

За продление маршрута выступил замгоссекретаря Министерства сообщения Латвийской Республики Улдис Рейманис. Железнодорожники двух стран выразили намерение подойти к этому вопросу обстоятельнее в 2020 году.

«Маршрут Санкт-Петербург — Калининград — Берлин наиболее экономически обоснован, и обе стороны заинтересованы в его реализации. Необходимо согласовывать график движения, время перехода границы, а также надо предусмотреть для калининградцев такой же упрощённый документ для транзитного пересечения границы с Латвией, как на литовском направлении», — сказала министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.

Ранее «Невские новости» сообщали, что новый поезд свяжет столицу Карелии с Москвой и Санкт-Петербургом.