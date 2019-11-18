Новый поезд будет запущен по маршруту Петрозаводск — Петербург — Москва

Новый поезд свяжет столицу Карелии с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщают «Невские новости».

Продажа билетов уже открыта. Фирменный поезд «Карелия» также останется на маршруте, а новый состав станет дополнительным. Общее время в пути от Петрозаводска до Москвы составит около 20 часов. Состав будет ходить ежедневно.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что поезд с двухэтажными вагонами, которые планируется использовать для пассажирских перевозок через Крымский мост, совершил тестовый проезд по железной дороге из Симферополя в Севастополь.