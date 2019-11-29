Путин призвал отсекать риски распространения экстремизма при миграции
- РИА Новости
Как отметил президент на заседании Совета по межнациональным отношениям, для всех регионов актуальна тема трудовой миграции, в целом миграционной политики.
«Нужны продуманные, эффективные меры по социальной адаптации мигрантов. Мы радушно принимаем и должны помогать тем, кто хочет жить, учиться, работать у нас. И в то же время необходимо отсекать, жёстко отсекать любые риски, связанные с невежеством, распространением экстремизма, разного рода радикальных течений», — добавил Путин.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что мигрантов в России всё чаще вовлекают в террористическую деятельность.
По его словам, число преступлений, совершённых мигрантами, остаётся значительным.