Путин призвал отсекать риски распространения экстремизма при миграции

Российский лидер Владимир Путин призвал принять продуманные меры по социальной адаптации мигрантов, жёстко отсекая риски распространения экстремизма и радикальных течений.

Как отметил президент на заседании Совета по межнациональным отношениям, для всех регионов актуальна тема трудовой миграции, в целом миграционной политики.

«Нужны продуманные, эффективные меры по социальной адаптации мигрантов. Мы радушно принимаем и должны помогать тем, кто хочет жить, учиться, работать у нас. И в то же время необходимо отсекать, жёстко отсекать любые риски, связанные с невежеством, распространением экстремизма, разного рода радикальных течений», — добавил Путин.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что мигрантов в России всё чаще вовлекают в террористическую деятельность.

По его словам, число преступлений, совершённых мигрантами, остаётся значительным.