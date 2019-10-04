Патрушев: мигрантов всё чаще вовлекают в террористическую деятельность

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что мигрантов в России всё чаще вовлекают в террористическую деятельность.
Патрушев: мигрантов всё чаще вовлекают в террористическую деятельность
  • РИА Новости

«Особенно беспокоит рост их вовлечённости в террористическую деятельность. На этом фоне особую опасность представляет экспансия на российскую территорию посредством миграции законспирированных ячеек международных экстремистских и террористических организаций», — приводит ТАСС слова Патрушева.

Он отметил, что число преступлений, совершённых мигрантами, остаётся значительным.

Также Патрушев сообщил, что в 2019 году были предотвращены теракты в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.

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