Патрушев: мигрантов всё чаще вовлекают в террористическую деятельность
- РИА Новости
«Особенно беспокоит рост их вовлечённости в террористическую деятельность. На этом фоне особую опасность представляет экспансия на российскую территорию посредством миграции законспирированных ячеек международных экстремистских и террористических организаций», — приводит ТАСС слова Патрушева.
Он отметил, что число преступлений, совершённых мигрантами, остаётся значительным.
Также Патрушев сообщил, что в 2019 году были предотвращены теракты в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.