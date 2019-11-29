Разведчицу Гоар Вартанян похоронили с воинскими почестями в Москве
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- РИА Новости
Под звуки гимна и залпы траурного салюта Вартанян похоронили рядом с её супругом Героем Советского Союза Геворком Вартаняном.
В церемонии среди прочих приняли участие директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и президент Армении Армен Саркисян.
Вартанян умерла в понедельник, 25 ноября, на 94-м году жизни.
Родилась она 25 января 1926 года в армянском Ленинакане (Гюмри), в начале 1930-х с семьёй переехала в Иран.
В 16-летнем возрасте вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника — Геворка Вартаняна (1924—2012), вместе с которым в Иране вела активную разведывательную работу в сложных условиях.
В 1943 году в составе этой группы принимала участие в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. Тогда была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на Сталина, Рузвельта и Черчилля.