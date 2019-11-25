Умерла советская разведчица Гоар Вартанян

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Легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян умерла в возрасте 93 лет. Об этом информирует пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Умерла советская разведчица Гоар Вартанян
  • © Евгений Иванов
  • РИА Новости

«Ушёл из жизни близкий всем нам человек», — приводит сообщение РИА Новости

Вартанян родилась 25 января 1926 года в городе Ленинакан (Гюмри) в Армении. В начале 1930-х годов она вместе с семьёй переехала жить в Иран.

В возрасте 16 лет она присоединилась к антифашистской группе своего будущего супруга — Геворка Вартаняна. Вместе они вели активную разведывательную работу в сложных условиях.

В том числе в 1943 году Вартанян в составе группы участвовала в обеспечении безопасности Тегеранской конференции, когда была предотвращена попытка покушения со стороны гитлеровских спецслужб на Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. 

Вартанян была награждена орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и медалями.

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