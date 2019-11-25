Умерла советская разведчица Гоар Вартанян

Легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян умерла в возрасте 93 лет. Об этом информирует пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Ушёл из жизни близкий всем нам человек», — приводит сообщение РИА Новости.

Вартанян родилась 25 января 1926 года в городе Ленинакан (Гюмри) в Армении. В начале 1930-х годов она вместе с семьёй переехала жить в Иран.

В возрасте 16 лет она присоединилась к антифашистской группе своего будущего супруга — Геворка Вартаняна. Вместе они вели активную разведывательную работу в сложных условиях.

В том числе в 1943 году Вартанян в составе группы участвовала в обеспечении безопасности Тегеранской конференции, когда была предотвращена попытка покушения со стороны гитлеровских спецслужб на Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.

Вартанян была награждена орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и медалями.