Россияне рассказали, как планируют поздравлять близких с Новым годом

Исследователи Mail.ru Group выяснили, какие подарки россияне чаще выбирают для новогодних поздравлений, сообщает kp.ru со ссылкой на данные интернет-опроса.

По данным исследования, 59% пользователей планируют дарить подарки родителям, 44% — друзьям, 39% — детям.

Ещё 19% участников опроса планируют поздравить знакомых, с которыми они будут встречать Новый год, а 13% сделают подарок коллегам.

В топ самых популярных подарков для вторых половинок, а также для родителей и детей входят ювелирные украшения, косметика, аксессуары и гаджеты. Коллегам большинство пользователей сети планируют подарить сувениры.

28% будут выбирать подарок не позднее чем за месяц до праздника, 26% оставляют на поиск подарков две недели, а 16% — неделю.

Ранее портал Nation News сообщал о планах российских туристов на новогодние каникулы.