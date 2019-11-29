СК возбудил дело по факту продажи новорождённого ребёнка в Москве

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух женщин и одного мужчины по факту продажи новорождённого ребёнка в Москве. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России.
СК возбудил дело по факту продажи новорождённого ребёнка в Москве
  • © Следственный комитет Российской Федерации

«По версии следствия, не позднее августа 2019 года 22-летняя беременная девушка заключила с семейной парой устный договор о продаже им своего будущего новорождённого ребенка. Согласно достигнутой договорённости, после выписки из роддома она передала новорождённого мальчика семейной паре», — говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пп. «б», «з» ч. 2  ст. 127.1 УК России («Торговля людьми»).

Следователи намерены просить суд об аресте фигурантов дела.

В июле СК сообщал о задержании в Москве мужчины, который пытался продать девочку за 500 тыс. рублей. 

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