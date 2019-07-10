В Москве задержан пытавшийся продать девочку мужчина

В Москве задержан мужчина, пытавшийся продать девочку за 500 тыс. рублей. Как отметили в Следственном комитете, подозреваемый познакомился с несовершеннолетней в соцсети.

«По данным следствия, вечером 9 июля 2019 года подозреваемый, находясь в кафе, расположенном на востоке Москвы, из корыстных побуждений осуществил продажу несовершеннолетней 2003 года рождения за 500 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что для этой сделки мужчина привёз девочку в Москву из другого региона России.

Возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК России («Торговля людьми»).

В декабре 2018 года Inforeactor сообщал, что в Омске нашли новую семью для девочки, которую мать пыталась продать.