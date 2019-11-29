В Госдуму внесён направленный на борьбу с кинопиратством законопроект

Правительство внесло в Госдуму проект закона, который «создаст дополнительные условия для борьбы» с кинопиратством, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Проект предлагает изменить срок сдачи обязательной копии в Госфильмофонд (до или одновременно с появлением в кинотеатрах нового фильма).

Предлагается сдавать фильмы не позднее, чем через три месяца с даты выдачи прокатного удостоверения.

В настоящее время производитель должен сдавать копию фильма в течение одного месяца со дня окончания монтажа или дубляжа.

Как указывается в пояснительной записке, кинотеатральный прокат фильмов в России в среднем осуществляется от одного до трёх месяцев.

«Предлагаемый законопроектом срок сдачи фильмов в Госфильмофонд России является оптимальным с учётом того, что выход кинофильмов на экран может варьироваться (не всегда релиз осуществляется одновременно во всех кинотеатрах страны)», — говорится в документе.

Отмечается, что в настоящее время предпринимаются все возможные меры для недопущения появления в интернете «пиратских» копий фильма до его выхода в кинотеатральный прокат, поскольку «основной доход правообладатели получают от демонстрации фильмов в кинотеатрах».

«Правообладателями неоднократно выражались опасения относительно необходимости предоставления в Госфильмофонд России копии фильма до окончания срока его проката в России. Таким образом, предлагаемое законопроектом изменение срока создаёт дополнительные условия для борьбы с «пиратством», — подчеркнули авторы инициативы.

В середине октября российский лидер Владимир Путин на встрече с выпускниками ВГИК приветствовал позицию Минкультуры по борьбе с интернет-кинопиратством.