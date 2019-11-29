В АТОР рассказали о снижении цен на новогодние туры

Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с интернет-изданием kp.ru рассказала о повышенном спросе на новогодние поездки и тенденции к снижению цен на них.

По её словам, в настоящее время туроператоры отмечают рост спроса на путешествия вплоть до 50%. Она уточнила, что особой популярностью пользуются такие экзотические направления, как Куба, Доминикана, Мальдивы и Шри-Ланка, а также туры по России.

Кроме того, Ломидзе заявила о необычном для этого периода снижении цен.

«В последние десять лет средняя стоимость туров в обычное время в пересчёте на валюту составляла $1000 или €1000. Новогодние туры стоили от €1600—1800 на человека. Сейчас уже меньше 1000 долларов или евро. Это крайне важный симптом», — подчеркнула она.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с телеканалом «360» заявил, что спрос на новогодние путешествия среди россиян вырос более чем на 10% по сравнению с прошлым годом.