В АТОР рассказали о снижении цен на новогодние туры
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- РИА Новости
По её словам, в настоящее время туроператоры отмечают рост спроса на путешествия вплоть до 50%. Она уточнила, что особой популярностью пользуются такие экзотические направления, как Куба, Доминикана, Мальдивы и Шри-Ланка, а также туры по России.
Кроме того, Ломидзе заявила о необычном для этого периода снижении цен.
«В последние десять лет средняя стоимость туров в обычное время в пересчёте на валюту составляла $1000 или €1000. Новогодние туры стоили от €1600—1800 на человека. Сейчас уже меньше 1000 долларов или евро. Это крайне важный симптом», — подчеркнула она.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с телеканалом «360» заявил, что спрос на новогодние путешествия среди россиян вырос более чем на 10% по сравнению с прошлым годом.