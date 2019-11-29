В Крыму заявили об активизации украинской разведки

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Замглавы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил об активизации действий украинской разведки на территории полуострова.
В Крыму заявили об активизации украинской разведки
  • РИА Новости

«Украину интересует сбор разведывательной информации по поводу размещения здесь военных частей и вооружений, поэтому идут попытки активно вербовать людей, которые будут в этом плане работать. Это всё является частью политики президента Украины Зеленского, связанной с желанием активизировать и вернуть в международную повестку дня проблему Крыма», — приводит РИА Новости его слова.

По мнению Форманчука, украинские власти могут попытаться устроить провокацию на территории Крыма.  

«Крым как территория надёжно защищён», — добавил он.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины. 

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