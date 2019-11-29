В Крыму заявили об активизации украинской разведки

Замглавы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил об активизации действий украинской разведки на территории полуострова.

«Украину интересует сбор разведывательной информации по поводу размещения здесь военных частей и вооружений, поэтому идут попытки активно вербовать людей, которые будут в этом плане работать. Это всё является частью политики президента Украины Зеленского, связанной с желанием активизировать и вернуть в международную повестку дня проблему Крыма», — приводит РИА Новости его слова.

По мнению Форманчука, украинские власти могут попытаться устроить провокацию на территории Крыма.

«Крым как территория надёжно защищён», — добавил он.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.