Эксперт объяснила феномен «чёрной пятницы»

Член совета Гильдии маркетологов Ирина Денисова в беседе с Nation News рассказала о феномене «чёрной пятницы», которую считают главной распродажей года.

По её мнению, феномен заключается прежде всего в воздействии на человеческую психологию.

«Люди любят приобретать дёшево, и даже тот, кто не предполагал что-то купить, увидев скидку, сделает это. Это чистой воды маркетинг: сделай скидку, и этот товар купят», — подчеркнула эксперт.

Денисова также отметила, что «чёрная пятница» не зря проводится в конце ноября, во время так называемого тяжёлого сезона, когда людям практически не на что тратить деньги.

Ранее независимый финансовый эксперт, аналитик Антон Шабанов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал рекомендации покупателям в преддверии «чёрной пятницы».