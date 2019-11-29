Эксперт объяснила феномен «чёрной пятницы»

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Член совета Гильдии маркетологов Ирина Денисова в беседе с Nation News рассказала о феномене «чёрной пятницы», которую считают главной распродажей года.
Эксперт объяснила феномен «чёрной пятницы»
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

По её мнению, феномен заключается прежде всего в воздействии на человеческую психологию.

«Люди любят приобретать дёшево, и даже тот, кто не предполагал что-то купить, увидев скидку, сделает это. Это чистой воды маркетинг: сделай скидку, и этот товар купят», — подчеркнула эксперт.

Денисова также отметила, что «чёрная пятница» не зря проводится в конце ноября, во время так называемого тяжёлого сезона, когда людям практически не на что тратить деньги.

Ранее независимый финансовый эксперт, аналитик Антон Шабанов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал рекомендации покупателям в преддверии «чёрной пятницы».

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