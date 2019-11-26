Эксперт дал рекомендации покупателям в преддверии «чёрной пятницы»

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Независимый финансовый эксперт, аналитик Антон Шабанов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал рекомендации покупателям в преддверии «чёрной пятницы».
Эксперт дал рекомендации покупателям в преддверии «чёрной пятницы»
  • РИА Новости

«Подводные камни есть всегда. Очень часто торговые точки сначала цены повышают, предположим, на 20%, а потом понижают на 10% и называют это «чёрной пятницей», преследуя свою выгоду», — заявил он.

По его словам, каждую ситуацию необходимо рассматривать отдельно и «не покупаться» на всякие маркетинговые ходы.

Эксперт также рекомендует более скептично подходить к выбору товаров. Например, учитывать среднерыночные цены.

Ранее Nation News сообщал, что Роспотребнадзор дал советы покупателям перед «чёрной пятницей».

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