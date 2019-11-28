В Подмосковье открыли мост через реку Клязьму

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В подмосковном Щёлкове открыли двухполосный мост через реку Клязьму, передаёт телеканал «360».
В Подмосковье открыли мост через реку Клязьму
  • © Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

«Я надеюсь, что жители почувствуют изменения в логистике, уличном движении с запуском этого инфраструктурного объекта», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Строительство началось в 2018 году. Как заявил глава города Сергей Горелов, на работы было выделено 594 млн рублей, из которых 524 млн — областные средства.

Длина моста — 860 метров. За день по нему смогут проезжать 12 тыс. автомобилей, четверть из них — большегрузы.

Ранее руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв в беседе с НСН оценил планы по строительству моста через реку Лену в районе Якутска.

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