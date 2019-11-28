На ремонт дорог в Оренбурге планируют направить более 1,3 млрд рублей в 2020 году

На реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Оренбурге планируют направить более 1,3 млрд рублей в 2020 году, сообщает RIA56.

Об этом заявил заместитель главы города по градостроительству, земельным отношениям и дорожному хозяйству Михаил Серегин.

Всего должно быть отремонтировано 15 участков на таких улицах, как Комсомольская, Туркестанская, Авторемонтная и Алтайская.

К настоящему времени провели необходимую экспертизу, подготовили сметную документацию.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане планируют отремонтировать 114 км автодорог в 2020 году.