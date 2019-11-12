В Татарстане планируют отремонтировать 114 км автодорог в 2020 году

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В Татарстане намерены отремонтировать 114 км дорог в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В Татарстане планируют отремонтировать 114 км автодорог в 2020 году
  • © Михаил Фомичев
  • РИА Новости

В частности, работы пройдут в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

Как заявил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артём Чукин, в этом году в рамках нацпроекта отремонтировали 77 участков дорог регионального значения общей протяжённостью 108,3 км.

Он также рассказал, что началось строительство Большого Казанского кольца на участке от улиц Мидхата Булатова до Технической.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о ходе работ по ремонту дорог.

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