В АТОР оценили перспективы экотуризма в России

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН оценила перспективы экотуризма в стране.
В АТОР оценили перспективы экотуризма в России
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По её словам, данный вопрос затронули на секции «Культурный туризм» в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

«Архангельская область предложила поговорить о нём как о возможности развития неурбанизированных территорий. Это интересный кейс и интересные возможности для тех мест, где городской среды мало (соответственно, исторических и культурных достопримечательностей тоже мало), но где главной точкой притяжения для туристов становится сама природа», — заявила Ломидзе.

Исполнительный директор АТОР также отметила, что в Карелии, например, есть карьер Рускеала, где когда-то добывали мрамор для строительства. Теперь туда ездят жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, поскольку это очень интересно, пояснила она.

«Здесь был создан национальный парк, и в Рускеале стали организовывать, кроме привычных экскурсионных программ, и нестандартные событийные мероприятия», — сообщила Ломидзе.

Ранее Ломидзе в беседе с НСН сообщила об итогах опроса, в рамках которого респонденты рассказали, где планируют провести новогодние каникулы.

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