СМИ: В результате ДТП в Дагестане погибли четыре человека

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В результате ДТП в Буйнакском районе Дагестана погибли четыре человека, сообщает ФАН со ссылкой на источник.
СМИ: В результате ДТП в Дагестане погибли четыре человека
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

По предварительным данным, 28 ноября водитель ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer.

В отечественной машине погибли две женщины и мужчина. Пострадала девушка 2001 года рождения, она госпитализирована.

В иномарке погибла женщина. Ещё один пострадавший направлен в больницу.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН назвала дорожно-транспортные происшествия самой частой причиной гибели детей.

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