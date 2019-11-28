СМИ: В результате ДТП в Дагестане погибли четыре человека

В результате ДТП в Буйнакском районе Дагестана погибли четыре человека, сообщает ФАН со ссылкой на источник.

По предварительным данным, 28 ноября водитель ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer.

В отечественной машине погибли две женщины и мужчина. Пострадала девушка 2001 года рождения, она госпитализирована.

В иномарке погибла женщина. Ещё один пострадавший направлен в больницу.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН назвала дорожно-транспортные происшествия самой частой причиной гибели детей.