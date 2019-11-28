СМИ: В результате ДТП в Дагестане погибли четыре человека
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- РИА Новости
По предварительным данным, 28 ноября водитель ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer.
В отечественной машине погибли две женщины и мужчина. Пострадала девушка 2001 года рождения, она госпитализирована.
В иномарке погибла женщина. Ещё один пострадавший направлен в больницу.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН назвала дорожно-транспортные происшествия самой частой причиной гибели детей.