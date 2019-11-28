Матвиенко предложила установить охранное оборудование во всех школах и детсадах

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой установить современное охранное оборудование во всех школах и дошкольных учреждениях, сообщает «Парламентская газета».

«Важнейшей задачей государственной политики, безусловно, является обеспечение безопасности детей. Это комплексный вопрос, но начать нужно, считаю, с первоочередных мер. В частности, необходимо как можно скорее в каждой школе, в каждом детском саду установить современное охранное оборудование», — заявила Матвиенко.

Она отметила, что на эти цели потребуется выделить из бюджета порядка 100 млрд рублей. По её мнению, правительство сможет изыскать необходимые средства.

Ранее РИА Новости Крым сообщало, что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил проверить системы безопасности в школах и колледжах.