Матвиенко предложила установить охранное оборудование во всех школах и детсадах

Короткая ссылка
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой установить современное охранное оборудование во всех школах и дошкольных учреждениях, сообщает «Парламентская газета».
Матвиенко предложила установить охранное оборудование во всех школах и детсадах
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Важнейшей задачей государственной политики, безусловно, является обеспечение безопасности детей. Это комплексный вопрос, но начать нужно, считаю, с первоочередных мер. В частности, необходимо как можно скорее в каждой школе, в каждом детском саду установить современное охранное оборудование», — заявила Матвиенко.

Она отметила, что на эти цели потребуется выделить из бюджета порядка 100 млрд рублей. По её мнению, правительство сможет изыскать необходимые средства.

Ранее РИА Новости Крым сообщало, что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил проверить системы безопасности в школах и колледжах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить