Опрос: 65% россиян одобряют медведя в качестве символа страны

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Почти две трети россиян (65%) одобряют медведя в качестве символа страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Фондом общественного мнения (ФОМ).
Опрос: 65% россиян одобряют медведя в качестве символа страны
  • Pixabay

Отмечается, что 18% опрошенных не признают медведя подходящим символом страны, большинство из них определяют его как грубое и агрессивное животное.

Вместе с тем чаще других представителей российского населения за медведя как символ выступают москвичи (73%) и сибиряки (70%).

В ноябре 2018 года россияне назвали объединяющие страну символы.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), к ним относятся российский народ, победа в Великой Отечественной войне, роман «Война и мир» и салат оливье.

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