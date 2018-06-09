Опрос: более 90% граждан России назвали себя патриотами

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Подавляющее большинство россиян (92%) назвали себя патриотами, и это самый высокий показатель за последние 18 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Опрос: более 90% граждан России назвали себя патриотами
  • globallookpress.com
  • © Winfried Rothermel

Данные опроса публикует РИА Новости

Доля граждан России, считающих себя патриотами, в 2018 году составила 92%. При этом в 2000 году патриотами себя назвали 84% опрошенных.

По данным опроса, россияне, как и прежде, считают, что патриотизм — это любовь к своей стране. За это высказались 59% граждан.

При этом 39% опрошенных придерживаются мнения, что патриотизм — это стремление к изменению положения дел в государстве. Доля граждан с такой точкой зрения выросла на 5% с 2014 года.

Ещё 29% опрошенных видят проявление патриотизма в защите своей страны от критики и нападок.

Ранее Глава ВЦИОМ рассказал телеканалу RT, что россияне считают патриотизм одним из важнейших качеств, которым должен обладать президент России.

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