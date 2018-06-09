Опрос: более 90% граждан России назвали себя патриотами

Подавляющее большинство россиян (92%) назвали себя патриотами, и это самый высокий показатель за последние 18 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Данные опроса публикует РИА Новости.

Доля граждан России, считающих себя патриотами, в 2018 году составила 92%. При этом в 2000 году патриотами себя назвали 84% опрошенных.

По данным опроса, россияне, как и прежде, считают, что патриотизм — это любовь к своей стране. За это высказались 59% граждан.

При этом 39% опрошенных придерживаются мнения, что патриотизм — это стремление к изменению положения дел в государстве. Доля граждан с такой точкой зрения выросла на 5% с 2014 года.

Ещё 29% опрошенных видят проявление патриотизма в защите своей страны от критики и нападок.

Ранее Глава ВЦИОМ рассказал телеканалу RT, что россияне считают патриотизм одним из важнейших качеств, которым должен обладать президент России.