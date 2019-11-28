Генпрокуратура: иск к Шестуну подан после обнаружения чёрного списка недвижимости

Новый иск об изъятии имущества к экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и аффилированным с ним лицам был подан после обнаружения чёрного списка объектов недвижимости. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Он напомнил, что 8 апреля Красногорский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-главе Серпуховского района и 39 соответчикам об обращении в доход государства имущества общей стоимостью 2 млрд 618 млн рублей, передаёт ТАСС.

«При этом следственные мероприятия по уголовному делу в отношении Шестуна на тот момент продолжались. В мае во время обыска в одной из подконтрольных Шестуну фирм был найден документ с перечнем земельных объектов. Причём эти объекты были разделены на два блока с пометками: «Свободные» и «В иске», — рассказал Куренной на интернет-канале «Эфир».

По его словам, у прокуроров появилось предположение, что, когда был подан первый иск, Шестун «дал команду своим подчинённым сверить те земельные участки, которыми он фактически владел, с теми, которые были обнаружены и заявлены» в первом иске.

Куренной добавил, что список земельных объектов стал отправной точкой для подачи второго иска.

«Выяснилось, что земли, которые были отмечены как «свободные», действительно были незаконно присвоены Шестуном и оформлены на аффилированных лиц. Эти факты были подтверждены показаниями этих и других лиц. Также были выявлены другие, не указанные в найденном документе незаконно приобретённые объекты», — рассказал представитель Генпрокуратуры.

Если в первом иске речь шла о 770 объектах недвижимости, в том числе 657 земельных участках, зарегистрированных на 35 физических и юридических лиц, то в новом иске заявлено ещё 858 объектов недвижимости и один автомобиль.

В июле Александру Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции.

В апреле судья Красногорского городского суда Подмосковья в течение 40 минут перечисляла объекты имущества, изъятые в пользу государства у экс-главы Серпуховского района.