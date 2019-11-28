Эксперт оценила сообщения о рекордном числе открытых вакансий в России

Глава отдела по работе с персоналом QBF Светлана Белодед в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала результаты исследования Росстата, согласно которым в России во втором квартале 2019 года было зафиксировано рекордное число вакансий.

Она отметила, что рост этих показателей на отечественном рынке труда наблюдается уже не первый год. По её мнению, это связано с развитием компаний и бизнес-процессов, требующим расширения и обновления штата.

«Например, финансовая группа QBF ежегодно открывает несколько региональных представительств, у нас развиваются новые направления деятельности, поэтому мы постоянно ведём отбор экспертов на вновь открывшиеся вакансии», — пояснила Белодед.

Она также добавила, что в последнее время на рынке труда появилось большое количество молодых специалистов, чьи ожидания от будущего места работы значительно отличаются от требований старших соискателей.

Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами ВШЭ Елена Варшавская в беседе с НСН рассказала о причинах снижения интереса граждан к существующим вакансиям на рынке труда в России.