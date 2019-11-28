На Дальнем Востоке вынесли приговор по делу об организации незаконного игорного бизнеса

Короткая ссылка
На Дальнем Востоке вынесли приговор по делу об организации нелегального игорного бизнеса, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
На Дальнем Востоке вынесли приговор по делу об организации незаконного игорного бизнеса
  • Pixabay

Организатором двух подпольных казино в Хабаровске и Благовещенске был 50-летний мужчина. Во время обысков, проведённых сотрудниками СК России, полиции и ОМОН, изъято около 29 игровых столов, колоды карт, фишки, бухгалтерская документация.

По месту жительства подозреваемых в причастности к нарушению закона — в Хабаровске, Благовещенске и Москве — обнаружено более 26 млн рублей, а также серверы, компьютеры и другие гаджеты с информацией о нелегальной деятельности.

Организатор получил два с половиной года лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тыс. рублей, директора казино — по два года условно со штрафами в 250 тыс. рублей. Остальные обвиняемые приговорены к году условного срока.

Ранее портал Nation News сообщал, что в центре Санкт-Петербурга пресекли работу нелегального казино.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить