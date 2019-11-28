На Дальнем Востоке вынесли приговор по делу об организации незаконного игорного бизнеса

На Дальнем Востоке вынесли приговор по делу об организации нелегального игорного бизнеса, сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Организатором двух подпольных казино в Хабаровске и Благовещенске был 50-летний мужчина. Во время обысков, проведённых сотрудниками СК России, полиции и ОМОН, изъято около 29 игровых столов, колоды карт, фишки, бухгалтерская документация.

По месту жительства подозреваемых в причастности к нарушению закона — в Хабаровске, Благовещенске и Москве — обнаружено более 26 млн рублей, а также серверы, компьютеры и другие гаджеты с информацией о нелегальной деятельности.

Организатор получил два с половиной года лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тыс. рублей, директора казино — по два года условно со штрафами в 250 тыс. рублей. Остальные обвиняемые приговорены к году условного срока.

Ранее портал Nation News сообщал, что в центре Санкт-Петербурга пресекли работу нелегального казино.