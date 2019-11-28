В Подмосковье пройдёт фестиваль «Спорт! Снег! Смех!»

В Дмитрове 7 декабря пройдёт фестиваль «Спорт! Снег! Смех!», который даст старт горнолыжному сезону в Подмосковье, сообщает телеканал «360».

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова пригласила на праздник всех жителей и гостей региона.

«В Дмитрове пройдёт очень большое мероприятие «Спорт! Снег! Смех!». Будет большой праздник в центре города и на четырёх курортах. Именно 7 декабря «Степаново», «Сарачаны», «Целеево», центр Тягачёва откроют свои склоны. Там как раз сейчас идет искусственное заснеживание. Милости просим всех, подмосквичей и соседей!» — заявила она.

Первая часть праздника пройдёт в горнолыжном клубе Леонида Тягачёва, где состоится массовый лыжный спуск, за которым можно будет наблюдать по специальной трансляции.

Вторая часть фестиваля начнётся на главной площади Дмитрова. Гостей ждут гонки на радиоуправляемых ёлках, интерактивные фотозоны, парк ледяных скульптур, фудкорты, мастер-класс по кёрлингу и танцевальный флешмоб.

В мероприятии также примут участие музыканты и артисты.

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