В электричках Петербурга разрешат бесплатно провозить лыжи и сноуборды с 15 ноября

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В электричках Санкт-Петербурга разрешат бесплатно провозить лыжи и сноуборды с 15 ноября по 31 марта, сообщает Inforeactor.
В электричках Петербурга разрешат бесплатно провозить лыжи и сноуборды с 15 ноября
  • Pixabay

Об этом заявили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

В рамках акции «Зимний бонус» допускается бесплатный провоз зимнего спортивного инвентаря при условии, что его размеры не превышают по сумме трёх измерений 180 см.

Такой багаж можно размещать в местах для ручной клади или в вагоне поезда, чтобы не мешать другим пассажирам.

Ранее ФАН сообщало, что навигацию по рекам и каналам Санкт-Петербурга закроют 15 ноября.

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