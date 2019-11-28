Колокольцев наградил полицейских за спасение людей при пожаре в Подмосковье
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- РИА Новости
«Находясь на маршруте патрулирования, полицейские заметили дым над многоквартирным домом. Первый этаж был охвачен огнём, а из окон второго двое мужчин просили о помощи», — рассказала она.
По её словам, Булычёв попросил водителя проезжавшей мимо «газели» припарковаться рядом с домом, после чего оба жителя спустились на тентованный кузов.
Помыткин вбежал в задымлённый подъезд и стал выводить жильцов.
«Дверь одной из квартир никто не открыл, однако из помещения доносились прерывистые звуки. Вместе с подоспевшим напарником они приняли решение войти в квартиру, где увидели пожилого мужчину, который с трудом передвигался, и вывели его на улицу», — цитирует представителя МВД официальный сайт ведомства.
Булычёв награждён ведомственной медалью «За смелость во имя спасения», а Помыткину присвоено специальное звание «капитан полиции».
Водителя, оказавшего содействие полицейским, поощрят.
Ранее Newinform сообщал, что двух инспекторов ДПС наградили за спасение семимесячного ребёнка во Владивостоке.