Учитель умер на уроке музыки в школе Севастополя

Учитель умер на уроке музыки в одной из школ Севастополя, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на городское правительство.

РИА Новости

Это произошло 25 ноября. Приехавшие в школу №57 врачи скорой помощи констатировали смерть преподавателя. «Причины смерти выясняются», — заявили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что учительница в Челябинске умерла во время школьного конкурса.