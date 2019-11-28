Учитель умер на уроке музыки в школе Севастополя

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Учитель умер на уроке музыки в одной из школ Севастополя, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на городское правительство.
Учитель умер на уроке музыки в школе Севастополя
  • РИА Новости

Это произошло 25 ноября. Приехавшие в школу №57 врачи скорой помощи констатировали смерть преподавателя.

«Причины смерти выясняются», — заявили в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало, что учительница в Челябинске умерла во время школьного конкурса.

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