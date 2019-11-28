Попавший в ДТП мэр Тулуна приступит к работе 2 декабря

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Мэр города Тулуна Иркутской области Юрий Карих, который попал 23 ноября в автомобильную аварию, приступит к работе в понедельник, 2 декабря.

«Юрий Владимирович до конца текущей недели в отпуске. 29 и 30 ноября в Тулуне будут проходить открытые встречи жителей, получивших сертификаты после наводнения, с застройщиками новых домов. Он не будет присутствовать. К своим должностным обязанностям приступит в ближайший понедельник», — приводит РИА Новости слова руководителя аппарата администрации города.

В настоящее время обязанности мэра исполняет первый заместитель главы администрации Елена Абрамова.

Ранее следственные органы начали проверку по факту аварии, в которой пострадал мэр города Тулуна Иркутской области Юрий Карих, а также погибла его жена.

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