СК проводит проверку после аварии с участием машины мэра Тулуна

Короткая ссылка
RT
Следственные органы начали проверку по факту аварии, в которой пострадал мэр города Тулун Иркутской области Юрий Карих, а также погибла его жена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.
СК проводит проверку после аварии с участием машины мэра Тулуна
  • ©sledcom.ru

«Организовано проведение доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с участием мэра города Тулуна», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, Карих ехал за рулём легковой машины в сторону Тулуна по Черемховскому району и врезался в стоящий на обочине грузовик, пишет агентство.

В настоящее время на месте работают следователи.

Ранее пять человек погибли в результате столкновения автомобиля и грузовика на трассе в Северной Осетии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить