СК проводит проверку после аварии с участием машины мэра Тулуна
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«Организовано проведение доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с участием мэра города Тулуна», — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, Карих ехал за рулём легковой машины в сторону Тулуна по Черемховскому району и врезался в стоящий на обочине грузовик, пишет агентство.
В настоящее время на месте работают следователи.
Ранее пять человек погибли в результате столкновения автомобиля и грузовика на трассе в Северной Осетии.