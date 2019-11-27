В Екатеринбурге выбрали «Учителя года»

В Екатеринбурге выбрали победителя конкурса «Учитель года», сообщает kp.ru. Это педагог начальных классов гимназии №45 Мария Карпова.

В финале приняли участие пять человек. Для них подготовили дискуссию на тему «Чему нужно учиться сегодня, чтобы стать успешным завтра?».

«Помимо профессионального пути, который проходят наши педагоги, они по-новому раскрывают себя в подобных конкурсах», — заявила глава департамента образования городской администрации Екатерина Сибирцева.

Ранее «Невские новости» сообщали, что педагог из Санкт-Петербурга Марина Зезкова стала призёром предпоследнего этапа всероссийского конкурса «Учитель года России — 2019», который состоялся в Грозном.