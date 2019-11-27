В Курской области обезвредили мину времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Снаряд обнаружили в лесном массиве недалеко от деревни 1-е Курасово.
«На место выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции», — заявили в ведомстве.
Миномётную мину 82-мм вывезли на полигон для ликвидации.
Как напомнили спасатели, в случае обнаружения подозрительного предмета следует сразу обратиться в службу спасения «112».
Ранее «Крыминформ» сообщал, что сапёры отдельного морского инженерного полка Черноморского флота обезвредили за месяц более 4 тыс. боеприпасов времён войны.