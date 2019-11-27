Людмилу Вербицкую похоронили на Северном кладбище под Петербургом

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Президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), декана филологического факультета Людмилу Вербицкую похоронили на Северном кладбище в Парголове под Санкт-Петербургом.
Людмилу Вербицкую похоронили на Северном кладбище под Петербургом
  • РИА Новости

«Прощание и похороны Людмилы Алексеевны Вербицкой завершились», — сказали ТАСС в пресс-службе вуза.

Вербицкую похоронили рядом с супругом — советским учёным и изобретателем Всеволодом Вербицким. 

Гражданская панихида прошла в актовом зале здания Двенадцати коллегий СПбГУ, на ней присутствовал президент России Владимир Путин. Позднее состоялось отпевание в храме Смоленской иконы Божией Матери.

Лингвист-русист Людмила Вербицкая скончалась 24 ноября на 84-м году жизни.

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