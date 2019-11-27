Людмилу Вербицкую похоронили на Северном кладбище под Петербургом
- РИА Новости
«Прощание и похороны Людмилы Алексеевны Вербицкой завершились», — сказали ТАСС в пресс-службе вуза.
Вербицкую похоронили рядом с супругом — советским учёным и изобретателем Всеволодом Вербицким.
Гражданская панихида прошла в актовом зале здания Двенадцати коллегий СПбГУ, на ней присутствовал президент России Владимир Путин. Позднее состоялось отпевание в храме Смоленской иконы Божией Матери.
Лингвист-русист Людмила Вербицкая скончалась 24 ноября на 84-м году жизни.