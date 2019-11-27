Путин простился с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой

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Президент России Владимир Путин приехал проститься с президентом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмилой Вербицкой, передаёт РИА Новости.
Путин простился с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой
  • РИА Новости

Гражданская панихида проходит в актовом зале здания Двенадцати коллегий вуза. Глава государства возложил к гробу бордовые розы, пообщался с родственниками и коллегами Вербицкой.

Отпевание состоится в храме Смоленской иконы Божией Матери, похороны — на Северном кладбище.

Лингвист-русист, президент СПбГУ Людмила Вербицкая скончалась 24 ноября на 84-м году жизни.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, её кончина стала большой утратой для Путина.

Глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной президента Санкт-Петербургского государственного университета, сообщало ФАН. Он назвал Вербицкую красивой и мудрой женщиной, настоящим другом и соратником.

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