В Калининградской области рассказали об основных причинах ДТП с участием детей
- РИА Новости
Большая часть инцидентов происходила в Калининграде, а также в Гурьевском и Зеленоградском городских округах.
Основная причина таких ДТП — нарушения со стороны водителей (77,6%). Наиболее острой названа проблема, связанная с совершением наезда на ребёнка-пешехода. С начала года в таких инцидентах пострадали 73 несовершеннолетних. Половина из них получили травмы, один ребёнок погиб.
Главные нарушения со стороны детей — переход проезжей части в неположенном месте (23 ДТП), неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства (6 ДТП).
Как рассказали представители ГИБДД, наибольшее количество инцидентов с участием детей приходится на временные интервалы с 7:00 до 12:00 и с 18:00 до 21:00.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН назвала дорожно-транспортные происшествия самой частой причиной гибели детей.