В Калининградской области рассказали об основных причинах ДТП с участием детей

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Уровень детского дорожно-транспортного травматизма в Калининградской области снижается, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. За январь — октябрь 2019 года общее число ДТП с участием несовершеннолетних сократилось на семь (по сравнению с аналогичным периодом 2018-го).
В Калининградской области рассказали об основных причинах ДТП с участием детей
  • РИА Новости

Большая часть инцидентов происходила в Калининграде, а также в Гурьевском и Зеленоградском городских округах.

Основная причина таких ДТП — нарушения со стороны водителей (77,6%). Наиболее острой названа проблема, связанная с совершением наезда на ребёнка-пешехода. С начала года в таких инцидентах пострадали 73 несовершеннолетних. Половина из них получили травмы, один ребёнок погиб.

Главные нарушения со стороны детей — переход проезжей части в неположенном месте (23 ДТП), неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства (6 ДТП).

Как рассказали представители ГИБДД, наибольшее количество инцидентов с участием детей приходится на временные интервалы с 7:00 до 12:00 и с 18:00 до 21:00.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН назвала дорожно-транспортные происшествия самой частой причиной гибели детей.

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