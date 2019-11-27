Глава Росгвардии проверил охраняющую Крымский мост бригаду

Директор Росгвардии Виктор Золотов проверил работу керченской бригады особого назначения, охраняющей Крымский мост. Об этом сообщает РИА Новости.

Золотов вручил бригаде боевое знамя. Он поздравил весь личный состав с этим событием, назвав его «важным эпизодом современной летописи всех войск правопорядка».

По его словам, бригада играет главную роль в системе обеспечения безопасности Крымского моста.

Также Золотов вышел на противодиверсионном катере «Грачонок» в море в районе моста.

В начале ноября военнослужащие Росгвардии провели командно-штабное учение в акватории Керченского пролива.