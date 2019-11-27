Глава Росгвардии проверил охраняющую Крымский мост бригаду
- РИА Новости
Золотов вручил бригаде боевое знамя. Он поздравил весь личный состав с этим событием, назвав его «важным эпизодом современной летописи всех войск правопорядка».
По его словам, бригада играет главную роль в системе обеспечения безопасности Крымского моста.
Также Золотов вышел на противодиверсионном катере «Грачонок» в море в районе моста.
В начале ноября военнослужащие Росгвардии провели командно-штабное учение в акватории Керченского пролива.