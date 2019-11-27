Telegram-канал СИЛОВИКИ сообщил о встрече жены обвинённого в коррупции Шестуна с Ходорковским

Авторы Telegram-канал СИЛОВИКИ сообщили, что жена обвинённого в коррупции бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Юлия встретилась в Германии с Михаилом Ходорковским.

«Юлия Шестун с дочерью Марией 26 сентября рейсом аэрофлота SU-2684 в 05:08 вылетали из терминала D Шереметьева в Берлин. Летели они на встречу с Михаилом Ходорковским, которая была запланирована в центре Liberale Moderne (Reinhardstrasse, 15), где в то время проходила конференция правозащитников, послужившая для переговорщиков прикрытием», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Как пишут авторы, Ходорковский выразил готовность оказать поддержку Шестуну и «всячески содействовать прекращению его уголовного преследования в России, а также дискредитации в СМИ высших должностных лиц органов власти и сотрудников правоохранительных органов России, преследующих Шестуна».

В сообщении отмечается, что Ходорковский также якобы пообещал Шестуну юридическую защиту, для чего ему могут быть выделены лучшие адвокаты.

Уточняется, что следующая встреча Юлии Шестун с Ходорковским запланирована на декабрь 2019 года и также должна состояться в Германии.

«Целью встречи станет уточнение плана медийной кампании в поддержку Шестуна», — говорится в сообщении.

По данным авторов Telegram-канала, в конце октября 2019 года у Шестуна появился новый адвокат Белов О.Ю., который, как они заявляют, является также защитником Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией*.

Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 год. По данным следствия, всё это время он незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землёй, в результате которых она продавалась в десятки раз ниже рыночной стоимости.

Вину Шестун не признаёт и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.

В апреле Красногорский суд Подмосковья удовлетворил иск об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна на сумму 10 млрд рублей.

*Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.