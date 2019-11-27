Эксперт оценила причины нехватки персонала в России

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами ВШЭ Елена Варшавская в беседе с НСН рассказала о причинах снижения интереса граждан к существующим вакансиям на рынке труда в России.

По мнению специалиста, низкий интерес к вакансиям во многом связан с низкой зарплатой, предлагаемой соискателям. Варшавская отметила, что ситуация не изменится до тех пор, пока не вырастет оплата труда, и привела в качестве примера сайт «Работа.ру».

«К огромному сожалению, там очень редко проводятся исследования, хотя для этого есть возможность. Я видела данные, скажем, двухлетней давности о том, что почти две трети вакансий, которые были выставлены на этом сайте, в пределах минимальной оплаты труда. Значит, эти вакансии будут существовать ровно столько, сколько они будут там висеть. Тем более в столице. На них очень незначительная часть людей откликнется», — пояснила профессор.

Ранее «Известия» сообщили, что Росстат зафиксировал рекордное число вакансий в отечественных компаниях.