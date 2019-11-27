Два российских Ту-95МС выполнили десятичасовой полёт

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели плановый полёт длительностью десять часов над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС воздушно-космических сил выполнили плановый полёт над нейтральными водами акватории Японского и Восточно-Китайского морей», — приводит сообщение ТАСС.

По данным оборонного ведомства, истребители Су-35С и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России сопровождали ракетоносцы во время полёта, продолжительность которого составила более десяти часов.

Также на отдельных этапах полёта российские самолёты сопровождали истребители ВВС Южной Кореи и ВВС Японии.

В октябре Ту-95МС ВКС России выполнили плановые полёты над нейтральными водами Японского, Жёлтого и Восточно-Китайского морей.